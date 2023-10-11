В конгрессе США не поддержали объединение помощи Украине и Израилю

Республиканцы в Палате представителей конгресса США не поддержали идею Белого дома связать военные транши Украине со срочным пакетом поддержки Израилю, передает NBC.

По данным телеканала, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, республиканец от штата Джорджия, заявила, что Украину и Израиль нельзя ставить в один ряд.

Отмечается, что скептически относятся к инициативе даже те республиканцы, которые выступают за оказание помощи обеим странам.

Ранее сообщалось, что Белый дом собрался объединить выделение денег Украине и срочную помощь Израилю.

По данным источников The Washington Post, "объединение увеличит вероятность того, что конгресс одобрит помощь Киеву, несмотря на растущую оппозицию со стороны республиканцев в палате представителей".