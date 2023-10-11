11 Октября 2023
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Фото: пресс-служба Яндекс

Минцифры заявили, что "Яндекс" не подавал заявок на продажу российских активов

Головная компания "Яндекса" — Yandex N.V. — не подавала пакет документов на продажу своих российских активов.

Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, в правительственную комиссию по иностранным инвестициям поступал лишь запрос на внутригрупповую реструктуризацию.

"Был запрос на внутригрупповую реструктуризацию, но не было пакета на продажу иностранными инвесторами кому-то российских активов",— сказал Шадаев, сообщает "Интерфакс".

В ноябре 2022 года Yandex N.V. объявила о планах выделить российский бизнес в отдельную структуру, выйти из числа ее владельцев, сменить название и заниматься несколькими направлениями, в том числе автономными автомобилями.

Также стало известно, что власти РФ не хотят национализировать "Яндекс", опасаясь "утечки мозгов".

Теги: Минцифры, Яндекс


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