10 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В пятницу, 13: екатеринбургские депутаты попробуют выбрать спикера думы с третьей попытки

В конце этой недели депутаты Екатеринбурга соберутся на внеочередное заседание. Поводом станет избрание председателя городской думы. Это будет уже третья попытка.

Напомним, ожидалось, что спикера выберут еще на первом заседании думы нового созыва, которое состоялось в сентябре. Однако тогда было решено этот вопрос отложить.

Во вторник, 10 октября, депутаты собрались на второе заседание. Вопрос об избрании спикера стоял первым в повестке, но глава фракции "Единой России" в гордуме Алексей Вихарев, как и в прошлый раз, предложил перенести его на следующее заседание. Депутаты поддержали почти единогласно, но отдельные народные избранники заметили, что "процедура превращается в фарс".

Сегодня стало известно, что в эту пятницу, 13 октября, состоится третье заседание гордумы. Оно будет внеочередным. Согласно опубликованному на сайте ЕГД плану работы, вопрос в повестке всего один – "Об избрании председателя Екатеринбургской городской думы".

Ранее сообщалось, что пост займет сотрудник УрФУ Анна Гурарий. Ее кандидатуру якобы одобрил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который на этой неделе ушел в очередной отпуск.

Теги: депутаты, спикер, дума, заседание


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