Екатеринбуржец получил 17 лет колонии особого режима за производство наркотиков

Суд вынес приговор 39-летнему жителю Екатеринбурга. Мужчину надолго отправили в колонию за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, осенью 2022 года уралец снял дом в садоводческом товариществе в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Далее он нашел сайт интернет-магазина, где можно было купить химические вещества для производства наркотиков. Мужчина приобрел большую партию веществ, в том числе три конструктора для изготовления мефедрона. Также он купил жидкость, содержащую прекурсор наркотических средств и психотропных веществ, в двух канистрах объемом около 30 кг. Все это фигурант забрал из лесного тайника и перевез в снятый дом.

В феврале-марте 2023 года уралец занимался производством наркотиков: одну из партий он изготовил и ждал ее высыхания. Вес "дури", который должен был в итоге у него получиться, составлял около 7,5 кг. Однако доделать "работу" мужчина не успел, так как его задержали силовики. В доме провели обыск и изъяли все запрещенные вещества.

Сегодня, 10 октября, Свердловский областной суд вынес приговор: 17 лет в колонии особого режима. Кроме этого, екатеринбуржец оштрафован на 100 тысяч рублей.