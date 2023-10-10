"ВСУ стягивают дополнительные силы на краснолиманское направление"

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко обратил внимание на то, что ВСУ стягивают дополнительные силы на краснолиманское направление.

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Речь идет о переброске в районы Серебрянского лесничества и Белогоровки, сообщил РИА Новости Марочко.

Ранее выяснилось, что Белый дом собрался объединить выделение денег Украине и срочную помощь Израилю. Это увеличит вероятность того, что конгресс одобрит помощь Киеву, несмотря на растущую оппозицию со стороны республиканцев в палате представителей.

В сентябре была озвучена сумма, в которую оценивается помощь, выделенная США Украине после визита в Америку Владимира Зеленского. Она не является той, на которую рассчитывал глава "незалежной". Вместо $24 млрд, на которые рассчитывал Зеленский, Украина получит пакет военной помощи на $325 млн.