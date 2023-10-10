10 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В России предложили ввести аудит расчетов платы за ЖКУ

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подготовил и направил на заключение в кабмин проект закона, устанавливающий обязательное проведение аудита расчетов платы за коммунальные услуги для предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Он предложил дополнить Жилищный кодекс новым положением, согласно которому годовая бухгалтерская отчетность управляющей организации, товарищества собственников жилья или ресурсоснабжающей организации подлежит обязательному аудиту. В нем должен содержаться результат проверки аудиторской организации расчетов платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Итоговое аудиторское заключение будет публиковаться в интернете.

По словам депутата, инициатива позволит предупредить произвол управляющих компаний и необоснованное завышение размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также контролировать работу УК. Слуцкий считает, что россияне будут уверены в том, что они не переплачивают, а тарифы, указанные в платежном документе, установлены в соответствии с требованиями органов исполнительной власти.

В случае выявления нарушений, будет проведен перерасчет платы за ЖКУ. Также можно будет отказаться от обслуживания и сменить недобросовестную организацию, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что поставщикам воды, тепла, электричества, а также управляющим компаниям в России станет проще судиться с должниками.

Теги: ЖКХ, ЖКУ, законопроекты


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