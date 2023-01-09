09 Января 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: static.panoramio.com

Вокзал-долгострой в Нягани обещают сдать раньше срока

В ходе рабочей поездки в Нягань губернатор Югры Наталья Комарова посетила строящийся железнодорожный вокзал, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Строительство объекта близится к завершению, на данный момент производится отделка помещений, монтаж оборудования, наладка инженерных систем. Подрядчик планирует закончить работы в первом квартале текущего года. По словам главы Нягани Ивана Ямашева, на привокзальной территории также ведутся работы по благоустройству — произведена укладка асфальта, построена система водоотведения.

Нягань — значимый для экономики автономного округа транспортный узел. Новый железнодорожный вокзал позволит не только увеличить пассажиропоток до 80 тысяч человек в год, но и ускорить процесс доставки товаров, обеспечить наиболее выгодные условия логистики для различных отраслей промышленности.

Напомним, общая площадь объекта — 3500 квадратных метров. Проект реализуется по нацпроектам "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда". Сдать вокзал должны были еще в 2013 году. Ранее сообщалось, что долгострой закончат в октябре.

Теги: вокзал, долгострой, строительство



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