Вокзал-долгострой в Нягани обещают сдать раньше срока

В ходе рабочей поездки в Нягань губернатор Югры Наталья Комарова посетила строящийся железнодорожный вокзал, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.



Строительство объекта близится к завершению, на данный момент производится отделка помещений, монтаж оборудования, наладка инженерных систем. Подрядчик планирует закончить работы в первом квартале текущего года. По словам главы Нягани Ивана Ямашева, на привокзальной территории также ведутся работы по благоустройству — произведена укладка асфальта, построена система водоотведения.



Нягань — значимый для экономики автономного округа транспортный узел. Новый железнодорожный вокзал позволит не только увеличить пассажиропоток до 80 тысяч человек в год, но и ускорить процесс доставки товаров, обеспечить наиболее выгодные условия логистики для различных отраслей промышленности.



Напомним, общая площадь объекта — 3500 квадратных метров. Проект реализуется по нацпроектам "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда". Сдать вокзал должны были еще в 2013 году. Ранее сообщалось, что долгострой закончат в октябре.