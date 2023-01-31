Россия нарушила ДСНВ, отказавшись от инспекций – Госдепартамент США
Россия нарушила договор о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), отказавшись пускать на свою территорию инспекции и отклонив просьбы Вашингтона о встрече по вопросам соблюдения договора, говорится в докладе Госдепартамента США, направленном во вторник в Конгресс.
Это первый раз, когда Госдепартамент обвиняет Москву в нарушении ДСНВ, вступившего в силу в 2011 году, пишет Wall Street Journal.
Также в докладе говорится, что в отсутствие инспекций стало сложно контролировать количество боеголовок, развернутых Россией в рамках соглашения.
Издание говорит о тревоге за исполнение следующего договора СНВ, который должен вступить в силу в 2026 году.