31 Января 2023
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Общество В России
Фото: instagram.com/meladzevalerian

СМИ: Меладзе ликвидирует бизнес в России

Российский исполнитель Валерий Меладзе ликвидирует бизнес в России.

Как сообщает RT, у певца также большие задолженности перед налоговой службой и проблемы с рекламными контрактами. Ранее Федеральная налоговая служба заблокировала счета его компании "МБ Про" в "Инвестторгбанке" за неуплату налогов. Она была зарегистрирована 20 лет назад. Работа осуществлялась в сфере исполнительских искусств.

"Примечательно, что арест наложен на расчётный счёт компании в "Инвестторгбанке", членом совета директоров которого также является Меладзе. Осенью 2022 г. "МБ Про" начала процедуру ликвидации", – отмечает издание.

Ранее в Иркутске отменили концерт Валерия Меладзе. Выступление должно было состояться четвертого мая в ДС "Труд". Оператор "Кассы.ру" выложил информацию об отмене мероприятия. Также были закрыты продажи билетов на сайте "Яндекс.Афиша".

Теги: Меладзе, артисты



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