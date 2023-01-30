Мурашко высоко оценил работу скончавшегося главы минздрава Татарстана

30 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Приволжский ФО
Фото: Министерство здравоохранения Татарстана

Мурашко высоко оценил работу скончавшегося главы минздрава Татарстана

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на церемонии прощания с умершим главой минздрава Татарстана Маратом Садыковым, сообщил, что последний "четко чувствовал развитие медицины, его слова внушали уверенность даже в самых сложных ситуациях".

"Мы потеряли коллегу и друга. Это человек, который прошел практически весь путь, не перепрыгивая ни одной ступени в медицинской иерархии. Человек, который четко чувствовал развитие медицины, человек, который чувствовал, что нужно в данный момент – какие силы мобилизовать, в чем нужно оказать медицинскую помощь", - цитирует РИА Новости Мурашко.

Мурашко отметил, что Садыков "поднял несколько больниц", обеспечивал медицинскую помощь во время Универсиады в Казани, в период пандемии в Казань поступили первые пациенты с коронавирусом. По его оценке, именно развитие системы оказания медпомощи в Татарстане позволило сохранить жизни пострадавших детей после стрельбы в казанской школе в 2021 г. Серьезный вклад врачи республики вносят и в ходе спецоперации. Мурашко выразил соболезнования родным и близким Садыкова.

Садыков родился 27 января 1970 г. в Буинске. Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности "Педиатрия", кандидат медицинских наук. В различные годы руководил медицинскими учреждениями Казани, в том числе в 2008 – 18 гг. работал главврачом городской клинической больницы №7. Министерство здравоохранения Татарстана возглавил в 2018 г.

Марат Садыков(2023)|Фото: Министерство здравоохранения Татарстана

Теги: Марат Садыков, минздрав Татарстана, Михаил Мурашко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети