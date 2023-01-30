Мурашко высоко оценил работу скончавшегося главы минздрава Татарстана

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на церемонии прощания с умершим главой минздрава Татарстана Маратом Садыковым, сообщил, что последний "четко чувствовал развитие медицины, его слова внушали уверенность даже в самых сложных ситуациях".

"Мы потеряли коллегу и друга. Это человек, который прошел практически весь путь, не перепрыгивая ни одной ступени в медицинской иерархии. Человек, который четко чувствовал развитие медицины, человек, который чувствовал, что нужно в данный момент – какие силы мобилизовать, в чем нужно оказать медицинскую помощь", - цитирует РИА Новости Мурашко.

Мурашко отметил, что Садыков "поднял несколько больниц", обеспечивал медицинскую помощь во время Универсиады в Казани, в период пандемии в Казань поступили первые пациенты с коронавирусом. По его оценке, именно развитие системы оказания медпомощи в Татарстане позволило сохранить жизни пострадавших детей после стрельбы в казанской школе в 2021 г. Серьезный вклад врачи республики вносят и в ходе спецоперации. Мурашко выразил соболезнования родным и близким Садыкова.

Садыков родился 27 января 1970 г. в Буинске. Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности "Педиатрия", кандидат медицинских наук. В различные годы руководил медицинскими учреждениями Казани, в том числе в 2008 – 18 гг. работал главврачом городской клинической больницы №7. Министерство здравоохранения Татарстана возглавил в 2018 г.