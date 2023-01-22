В Кургане проверят информацию о том, что ребенок получил тяжелую травму, прокатившись с горки

В Кургане следственные органы проведут проверку информации о травмировании ребенка в результате катания с горки. Об этом Накануне.RU сообщили в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, на сайте одного из информационных агентств сообщалось о том, что инцидент произошел 14 января.

По данным СМИ, ребенок получил тяжелую травму ног, прокатившись с горки на тюбинге в спорткомплексе, расположенном в поселке Увал города Кургана.