21 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

Болгарский футбольный клуб отказался играть с "Уралом" из-за "общественного давления"

Контрольный матч екатеринбургского ФК "Урал" с болгарским клубом "Левски" на сборах в Дубае не состоится.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, игра должна была пройти 31 января, однако болгары уведомили российский клуб о том, что этот матч не состоится.

"В официальном письме сказано, что встреча в Дубае отменяется "из-за общественного давления на "Левски", прежде всего, со стороны болельщиков". Команда из Софии просит с пониманием отнестись к ее решению и выражает надежду на то, что обязательно встретится с "Уралом" на футбольном поле в будущем", - пояснили в екатеринбургском клубе.

Напомним, на сборах в Эмиратах 25 января у екатеринбуржцев запланирована встреча с другим болгарским клубом – "Пловдив". Будет ли сыгран этот матч, пока неизвестно.

Также "Урал" проведет контрольные матчи с "Зенитом" и "Локомотивом". А первые официальные игры в этом году у команды Виктора Гончаренко состоятся в рамках Кубка России 22 и 27 февраля против "Ростова".

Теги: Урал, Левски, матч, отмена, сборы



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