14 Декабря 2022
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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Футболисты "Урала" в середине января проведут сборы в ОАЭ

В футбольном клубе "Урал" рассказали о своих планах на начало 2023 года. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе команды, выход игроков из отпуска запланирован на 13 января.

13 и 14 января футболистов ждет углубленное медицинское обследование, которое пройдет в Екатеринбурге. А 15 января "Урал" отправится на тренировочные сборы – как и в предыдущие два года, они состоятся в ОАЭ.

На этот раз сборы пройдут в три этапа. Первый запланирован с 15 по 26 января. Второй – с 28 января по 6 февраля. А третья и заключительная часть сборов пройдет с 8 по 19 февраля.

Как добавили в клубе, информация о контрольных матчах появится позже.

Напомним, что Виктор Гончаренко из "Урала" был признан лучшим тренером 2022 года в Белоруссии.

Теги: Урал, сборы, ОАЭ, команда



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