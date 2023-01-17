17 Января 2023
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Фото: t.me/boris_rozhin/скрин

"Выполнили свою задачу по совести и честно": Пригожин привез в Карелию четвертую группу отслуживших полугодовой контракт бойцов ЧВК "Вагнер"

Бизнесмен Евгений Пригожин дал напутственное слово четвертой группе бойцов ЧВК «Вагнер», отслуживших полугодовой контракт и привезенной в Карелию.

«180 дней вы отработали так как надо. Все проявили мужество, героизм. Каждый из вас прошел то, что не проходили ваши отцы и деды, а только прадеды во время Великой Отечественной войны. Выполнили свою задачу по совести и честно», — заявил предприниматель перед собравшимися.

По его словам, бойцы прошли «кровь, землю, говно и сахар», а теперь пришло время возвращаться домой. Пригожин напомнил, что криминальные таланты бойцов им больше не нужны и посоветовал жить, соблюдая законы.

«Деньги есть, медали есть, адреналина выхлестнули столько, что вам еще до правнуков хватит. Поэтому старайтесь поаккуратнее. Тех, кто захочет вернуться — ждем обратно. Кто захочет жениться, креститься, учиться — вперед с благословлением. Все, давайте, не буду вас дальше задерживать, все уже рвутся домой», — резюмировал Пригожин.

В завершении своей речи он попрощался с бойцами ЧВК «Вагнер» и пожелал им удачи.

Теги: евгений пригожин, чвк вагнер, законы, мужество



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