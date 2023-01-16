В Мегион восстанавливать теплоснабжение приехали специалисты из семи городов Югры

Глава Мегиона Олег Дейнека в своем Telegram-канале высказался про устранение порыва, произошедшего 10 января.

"Сегодня для устранения последствий порыва в помощь коммунальным службам привлечены специалисты "Славнефть-Мегионнефтегаза", аварийные бригады из Нижневартовска, Радужного, Лангепаса, Покачи, Сургута, Когалыма, Нефтеюганска. В настоящее время решается вопрос замены пришедших в негодность в результате порыва приборов отопления в подъездах домов. Будем закупать 350 радиаторов", - написал Дейнека.

Напомним, днем 10 января, в сорокаградусные морозы, произошел порыв на теплотрассе в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина. Директор муниципального унитарного предприятия "Тепловодоканал" Богдан Ермак проинформировал об утечке теплоносителя из системы теплоснабжения города. При этом, на котельной "Южная" сработала автоматическая система защиты, обеспечив остановку котлов и снижение давления в системе. 11 января власти отчитались о ликвидации аварии и подаче тепла в дома, однако многие жители города продолжали жаловаться на холод. 16 января в городе начались работы по восстановлению магистрального трубопровода диаметром 800 мм по улице Кузьмина.