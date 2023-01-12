В Новом Уренгое, Лабытнанги и Надыме неизвестные "заминировали" суды

В Новом Уренгое, Лабытнанги и Надыме неизвестные сообщили о "минировании" судов. Об эвакуации сообщают пользователи соцсетей, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным "Ямал Медиа", около суда в Новом Уренгое дежурят все экстренные службы: МЧС, Росгвардия, полиция, скорая помощь, газовая служба. Перекрыты все подъезды к зданию суда. Прохожих также не пускают. В Лабытнанги после информации, пришедшей на электронную почту, всех сотрудников суда отпустили домой. В Надыме здание суда также оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.

Экстренные службы не подтверждают сообщения о минировании школ Салехарда, однако по учебным учреждениям проходят проверки.