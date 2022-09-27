27 Сентября 2022
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Надпись &quot;Астана&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

Россияне привезли с собой в Казахстан инфляцию на жилье и вызовы для рынка труда

Власти Казахстана поручили чиновникам на местах помогать "приезжим из Российской Федерации". Премьер-министр страны Алихан Смаилов провел специальное совещание, на котором обсуждались вопросы трудоустройства, размещения, регистрации мигрантов, обеспечения правопорядка, аренды жилья и т.д. Пригласили на совещание акимов регионов, на которые сейчас приходится максимальный приток россиян – это север и северо-запад страны.

"Надо усилить работу по обеспечению правопорядка и безопасности в стране, а также оказывать содействие приезжим россиянам: их своевременной регистрации и решению трудовых вопросов в соответствии с законодательством ЕАЭС. При этом важно принять меры по стабилизации ситуации на рынке аренды жилья", — сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что из-за роста цен на арендное жилье "наши граждане оказались в затруднительном положении".

"Первоочередной приоритет для нас, в первую очередь интересы казахстанцев, обеспечение их работой. Все предприятия и организации должны это учитывать. Мигранты из соседних стран могут работать у нас только в рамках установленного законодательства", — добавил он.

Госструктурам поручили проводить разъяснительную работу, связанную с правами и ответственностью как казахстанцев, так и мигрантов. Для этого будут открыты горячие линии.

Премьер-министр также поручил обеспечить стабильное функционирование всей транспортной инфраструктуры, принять необходимые меры по избежанию скопления прибывающих лиц, организовать бесперебойную деятельность ЦОНов (казахстанский аналог МФЦ – прим. ред.) путем открытия дополнительных окон обслуживания.

Теги: казахстан, россияне, миграция



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