26 Сентября 2022
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екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.ru

Дорожники отремонтировали улицы, ведущие к туристическим местам Екатеринбурга

В Екатеринбурге в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) отремонтировали магистрали, ведущие к туристическим достопримечательностям города. Об этом Накануне.RU сообщили в администрации уральской столицы.

Одним из первых в этом сезоне специалисты отремонтировали участок улицы Большакова, от Московской до 8 Марта, на котором расположены культурно-развлекательный комплекс "Уралец" и Аллея Дворца спорта. Кроме того, в шаговой доступности находятся благоустроенная "Зелёная роща" и Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь с величественным собором, носящим имя прославленного русского князя-полководца.

На отрезке улицы Куйбышева, от Московской до Белинского, где в этом году также прошли дорожные работы, расположены излюбленные места отдыха гостей мегаполиса и его жителей. Это Екатеринбургский Государственный цирк и спортивный комплекс "Юность", Дендропарк и сад Центра современного искусства. Сориентировавшись по навигатору и пройдя 5-10 минут, можно попасть в сад имени Павлика Морозова и парк имени 50-летия Советской власти. В этой локации не стоит проходить и мимо Дома художника, а также штаб-квартиры Русской медной компании, возведённой по проекту бюро всемирно известного архитектора и дизайнера Нормана Фостера, уже ставшей достопримечательностью столицы Урала.

Стоит отметить, что работы по ремонту дорог в рамках реализации нацпроекта БКД прошли не только на центральных магистралях города: был отремонтирован участок улицы Краснофлотцев на Эльмаше, от Старых Большевиков до переулка Черноморского, который станет одним из гостевых маршрутов в рамках проведения студенческих игр. Именно на этом участке находится спортивно-оздоровительный комплекс "Калининец", где ударными темпами идет реконструкция. На территории комплекса строители возводят административно-бытовые корпуса и легкоатлетические стадионы, отвечающие самым высоким мировым стандартам, предъявляемым для проведения соревнований.

Напомним, национальный проект "Безопасные качественные дороги" стартовал по инициативе президента России Владимира Путина в 2017 году и продлится до 2030 года. В рамках его реализации в столице Урала в 2022 году подходит к финалу ремонт 15 участков автомобильных дорог протяжённостью 17 километров.

Добавим, что Всемирный день туризма – международный праздник, учреждённый Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году. Цель праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран.

Теги: Безопасные качественные дороги, туристический маршрут



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