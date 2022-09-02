02 Сентября 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Перми произошел пожар в детском саду

В Перми произошел пожар в детском саду №210 по ул. Карпинского, 61, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 9.00 через систему "Стрелец-мониторинг"

"На место вызова прибыли 35 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Пожарные выяснили, что горит проводка электрической плиты на кухне детского сада. Через семь минут пожар был потушен. Из здания эвакуировали 272 ребенка и 28 сотрудников учреждения. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Причины произошедшего выясняются.

Теги: пожар, детский сад



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