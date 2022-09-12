Врио губернатора Томской области, перепутавший ее с Тюменской, лидирует на выборах с большим отрывом

Исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур набирает 84,26% голосов по итогам обработки 90,08% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК, передает корреспондент Накануне.RU.

Мазур избирается от "Единой России".

На втором месте председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Галина Немцева - 6,21% голосов, на третьем - кандидат от КПРФ - вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров - 5,56% голосов, на четвертом - юрист Викторий Гринев - 2,21% голосов.

Напомним, в мае экс-глава Тобольска Владимир Мазур, назначенный врио губернатора Томской области, прибыл в регион. Его представил депутатам законодательной думы региона полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Выступая с приветственной речью, Мазур, видимо, "в память" о работе в Тобольске дважды назвал вверенную ему области не Томской, а Тюменской.