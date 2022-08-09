Медведев оценил идею Зеленского "призвать к ответственности всё население России"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале высказался о предложении президента Украины Владимира Зеленского "призвать к ответственности всё население России".

"Главный украинский клоун предложил "призвать к ответственности всё население России". Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть ещё вопросы о природе украинской власти?", - написал Медведев.

Ранее Медведев дал "Зеленскому и Ко" совет после полного освобождения ЛНР.