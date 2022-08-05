КНР приостанавливает сотрудничество с США в ряде сфер из-за визита Пелоси на Тайвань

Пекин приостановил сотрудничество с Вашингтоном в некоторых областях в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

МИД КНР объявил, что Китай приостанавливает диалог с США на уровне региональных военных командований. Также будут отменены все встречи с представителями Соединенных Штатов в рамках механизма обеспечения безопасности на море и рабочие встречи с представителями американского Минобороны.

Кроме того, приостановлены китайско-американские переговоры по изменению климата, сотрудничество с Вашингтоном по борьбе с наркотиками и репатриация нелегальных мигрантов, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее МИД Китая пообещал принять "решительные и жесткие меры" в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Сегодня Пекин анонсировал введение санкций против Пелоси и ее родственников из-за ее провокационной поездки.