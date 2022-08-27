Медведев и Мантуров в Перми прогулялись по "Мотовилихинским заводам" и посовещались

27 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Пермский край
Денис Мантуров, Дмитрий Медведев, Сергей Дядькин во время визита Медведева на Мотовилихинские заводы (2022) | Фото: vk.com/dm

Медведев и Мантуров в Перми прогулялись по "Мотовилихинским заводам" и посовещались

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в компании вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантуров побывал в Перми. Гости прогулялись по "Мотовилихинским заводам" и провели совещание. О поездке Медведев рассказал в соцсетях.

Экс-президент России написал, что во время рабочей поездки в Пермский край ему "показали производство, образцы техники и специальной продукции предприятий, входящих в ПАО «Мотовилихинские заводы», работу Пермского порохового завода".

"Состоялось совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения гособоронзаказа с участием вице-премьера – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, руководителей оборонных предприятий", - написал Медведев, сопроводив пост коротким видеороликом.

Теги: Мотовилихинские заводы, Сергей Дядькин, Пермский пороховой завод



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети