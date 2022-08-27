Медведев и Мантуров в Перми прогулялись по "Мотовилихинским заводам" и посовещались

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в компании вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантуров побывал в Перми. Гости прогулялись по "Мотовилихинским заводам" и провели совещание. О поездке Медведев рассказал в соцсетях.

Экс-президент России написал, что во время рабочей поездки в Пермский край ему "показали производство, образцы техники и специальной продукции предприятий, входящих в ПАО «Мотовилихинские заводы», работу Пермского порохового завода".

"Состоялось совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения гособоронзаказа с участием вице-премьера – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, руководителей оборонных предприятий", - написал Медведев, сопроводив пост коротким видеороликом.