В Ишиме открыли стелу в честь ВДВ

В Ишиме открыли стелу в честь Воздушно-десантных войск России, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства региона.

С инициативой выступили участники Союза десантников России. Идея получила отклик. Спонсоры-предприниматели и простые горожане помогали деньгами, строительными материалами и трудом.

В основу стелы легли главные символы "голубых беретов" — раскрытый парашют и два самолета, под ними — флаг ВДВ с девизом "Никто кроме нас".

За 20 лет работы учебного полка в Ишиме для Воздушно-десантных войск было подготовлено более 2 000 специалистов из Тюменской области.

Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Он был учрежден как памятный день указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

История ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Василия Маргелова – командующего Воздушно-десантными войсками (1954-1959, 1961-1979), десантника №1. Под его руководством в ВДВ были достигнуты значительные результаты в развитии средств десантирования, организации войск, их вооружения, боевой подготовки, расширились возможности боевого применения. Легкую "крылатую пехоту" он сделал "тяжелой", реализовав идею десантирования бронетехники из самолетов на многокупольных и парашютно-реактивных системах. В память о своем командующем десантники именуют себя "Войска Дяди Васи".