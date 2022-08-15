Санкции против России продолжатся, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении работать в направлении введения дальнейших санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. С таким утверждением он выступил в понедельник в Осло на пресс-конференции в рамках заседания Северного совета.

"Вместе мы приняли много серьёзных решений, и это часть нашего успеха. Санкции, которые мы уже ввели в отношении олигархов и российской экономики, очень эффективны. И мы будем продолжать работать в этом направлении", - отметил Шольц, его цитирует ТАСС.

Шольц в очередной раз сообщил о готовности продолжать оказывать всестороннюю помощь Киеву как с политической, так и с экономической точки зрения.

"Мы продолжим нашу всестороннюю и долгосрочную поддержку Украины политическими, военными, финансовыми и гуманитарными средствами, а также помощью в ее восстановлении", - заверил канцлер Германии.