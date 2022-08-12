12 Августа 2022
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Коллаж, Донбасс, бабушка, украинская армия (2022) | Фото: Накануне.RU

Киев ввел особый порядок поездок в ЛНР

Киевский режим ввел особую процедуру выезда в ЛНР с сегодняшнего дня. Об этом сообщила "Луганская областная военно-гражданская администрация".

Заявки будут подаваться исключительно в электронном виде и будут предварительно рассматриваться. Поездка должна быть на том автомобиле, в тот день и теми людьми, которые указаны в заявке. Никакие изменения не допускаются.

Выезд в ЛНР разрешается только через блокпост в селе Каменское (Запорожская область). При себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность, документы на транспортное средство и, при необходимости, перевозимый груз. На пункте пропуска все подлежит осмотру.

Максимальная грузоподъемность грузовика не может быть больше 3,5 тонн. Максимальная вместимость автобуса - 22 посадочных места. Грузовики и автобусы с превышением этих характеристик в ЛНР не выпускаются.

Интересно, что сам порядок выезда утвержден начальником областной военной администрации Запорожской области (он же глава "совета обороны" региона) и действует до момента установления "особого режима" на территории Запорожской области, приближенной к зоне ведения активных боевых действий, назначения военного коменданта на этой территории и образования военной комендатуры.

На днях губернатор "Луганской области" Сергей Гайдай сказал, что люди могут воспользоваться также пешим переходом в Харьковской области, а уже оттуда приехать в ЛНР.

ЛНР была полностью освобождена в начале июля. Она не имеет общей границы с территориями, контролируемыми украинской властью.

Теги: ЛНР, пропуск, выезд



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