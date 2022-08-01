"Стадион по-прежнему ваш дом": ФК "Урал" обратился к болельщикам после первого матча с Fan ID

Футбольный клуб "Урал" выпустил обращение к своим болельщикам и призвал их прийти на стадион, чтобы поддержать команду.

Напомним, в минувшую пятницу состоялась первая футбольная игра в истории чемпионатов России, на которую было не попасть без "карты болельщика" (Fan ID). На "Екатеринбург-Арене" встретились местный "Урал" и "Краснодар". Хозяева поля уступили со счетом 1:3.

Еще до начала нового сезона система вызвала множество вопросов у поклонников футбола. Например, часть активных болельщиков "Урала" сообщила о бойкоте матчей Российской Премьер-лиги из-за введения Fan ID. В частности, об этом заявило легендарное фанатское сообщество Екатеринбурга "Стальные монстры".

В итоге матч с "Краснодаром" не порадовал высокой посещаемостью: по официальным данным, на трибунах было 2 тысячи 997 зрителей. При этом накануне игры сообщалось, что паспорта болельщика оформили почти 11,5 тысяч уральцев.

Клуб поблагодарил всех, кто пришел на стадион. Как говорится в обращении команды на официальной странице "Урала" в соцсети, игроки чувствуют поддержку, и чем больше зрителей будет на трибунах, тем больше дополнительной энергии получат футболисты.

Также екатеринбургский клуб пригласил своих поклонников на домашний матч с московским "Спартаком", который пройдет в эту субботу, 6 августа.

"Оформляйте "карты болельщика" и приходите. Мы удостоверились: система работает, оформить документы в большинстве случаев много времени не занимает, пройти на стадион – тоже. Не лишайте себя удовольствия, а футболистов "Урала" поддержки! Стадион по-прежнему ваш дом", - говорится в обращении.

Стоит отметить, что после трех туров "Урал" расположился на последнем месте в турнирной таблице. "Спартак", напротив, является одним из лидеров: на данный момент "красно-белые" занимают вторую строчку.