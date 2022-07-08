08 Июля 2022
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окно (2018) | Фото:Накануне.RU

В Тюмени из окна выпал двухлетний ребенок, пока его мама спала

В Тюмени из окна третьего этажа многоквартирного жилого дома выпал мальчик 2020 года рождения, сообщили Накануне.RU в региональном СКР.

Инцидент произошел 7 июля, около 8.00.

Ребенок самостоятельно открыл окно в тот момент, когда мама спала. Предположительно, мальчик забрался на кровать, а затем подоконник, после чего выпал из окна вместе с москитной сеткой.

Мальчик получил различные травмы и был госпитализирован в больницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи проводят доследственную проверку. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: ребенок, окно, падение



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