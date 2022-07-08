Двери не закрываются? Россия может остаться без деталей для ремонта лифтов

В России из-за трудностей с поставками иностранных комплектующих совсем скоро может случиться так, что заменить детали в лифтах будет нечем. Придётся ремонтировать старые.

"Отечественные лифты на 30% состоят из иностранных комплектующих. В России лебёдки, на которых работают лифты, только иностранные. Электроника, главный привод, редуктор, генератор на всех российских лифтах исключительно иностранные. И сейчас с этими комплектующими могут быть проблемы. Мы не сможем поставить новые, и придётся ремонтировать сломавшиеся", - сказал в интервью "Агентству новостей "Строительный бизнес"" гендиректор ООО "МЭП Рульлифт", член СРО Союза "МООСС" Константин Чучаев.

По его словам, ситуация, при которой вместо закупки новых деталей, которые стали недоступны, нужно ремонтировать старые, - вынужденная мера.

"Лифты должны ходить, люди должны ими пользоваться. Поэтому придётся какое-то время именно так выходить их положения. Я думаю, что это временная проблема, потому что тот же главный привод типа "ОТИС" выпускается в Ижевске, но их мощности небезграничны – они только-только обеспечивают новостройки, а на ремонт лифтов у них уже может не хватить мощностей", - сказал Чучаев.

России нужны новые лифтовые заводы, своя лифтостроительная отрасль.

"Например, в Китае 90 заводов выпускают 1 млн лифтов в год. А в России нет своего лифта – вот, в чём дело. Нужна государственная программа по развитию лифтовой отрасли, по строительству новых заводов. Нужно создавать свой современный лифт", - полагает Чучаев.

Ранее в России понадеялись на международную кооперацию и остались без лифтов и запчастей. С китайцами тоже не всё так просто – они могут нас сейчас выручить, но они же потом под давлением международных санкций могут поставки прекратить.

"Поэтому на данный момент для нас выход, чтобы лифты не останавливались, - наладить ремонт ломающихся деталей лифтов. Я надеюсь, что мы все это переживем и скоро будем закупать нормальные запасные части, но пока такого нет – будем перематывать двигатели, ремонтировать шкивы, использовать восстановленное оборудование и ждать возможности покупки отечественных запасных частей", - сказал Чучаев.

Напомним, ранее стало известно, что в России наблюдается дефицит высокоскоростных лифтов, производством которых занимаются иностранные компании. Некоторые из них уже объявили об уходе из РФ на фоне спецоперации на Украине, другие не участвуют в тендерах. Российские производители пока не в состоянии создавать аналоги требуемого уровня (нужны значительные инвестиции), а китайские и турецкие лифты стоят дороже, да и везут их медленнее. Всего в стране ежегодно устанавливают более 40 тыс. лифтов, 75% - российского производства (правда, сюда включены и лифты локального производства Otis – компания приостановила прием новых заказов), еще 12% - белорусского производства.

Остальное приходится на европейских производителей. Совокупная доля иностранных компаний, объявивших об уходе из России, составляет около 20%. При этом даже для типовых проектов жилья эконом-класса лифты в России производят с использованием иностранных комплектующих. Доля их, правда, не превышает 10-30%. Из комплектующих больше всего импортируют лебёдки и микроэлектроника, например, чипы, которые закупаются в Тайване и Китае.