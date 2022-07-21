21 Июля 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
спасательный аппарат АС-34 (2017) | Фото:portnews.ru

Шторм закончился. Юных югорчан, застрявших на острове Валаам, эвакуируют сегодня

Следком республики Карелия возбудил уголовное дело по материалам прокуратуры о происшествии с детьми, которые участвовали в водном походе на остров Валаам. О ходе его расследования будет доложено председателю СКР Александру Бастрыкину, сообщили в пресс-службе СУ СК по Карелии.

В рамках расследования следствием выясняются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования поставлен по указанию председателя СК России на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщало Накануне.RU, группа детей из Югры застряла на острове Валаам в Карелии из-за шторма. Организаторы шлюпочного похода по Ладожскому озеру проигнорировали предупреждения синоптиков о надвигающемся шторме и предостережение прокуратуры о недопустимости водной прогулки до озера.

Организатором шлюпочного похода по Ладожскому озеру является "Союз морских пехотинцев" Югры. Группа состоит из 24 человек, из них 20 - дети, четверо - сопровождающие взрослые, в том числе руководитель "Союза морских пехотинцев". К Валааму группа отбыла 19 июля.

Отмечается, что маломерные суда могли отходить от берега лишь на три километра. При этом высота волны не должна превышать 0,75 метров. Прокуратура направила в СКР материалы о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Спасатели ждали завершения шторма на Ладожском озере, чтобы эвакуировать детей. Шторм закончился. Ожидается, что сегодня школьников вернут с острова и разместят в общежитии Сортавальского техникума.

Теги: Валаам, дети, Ладожское озеро, шлюпочный поход



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Ранее 20.07.2022 16:07 Мск Группа детей из Югры застряла на острове Валаам. Эвакуировать их смогут только после завершения шторма


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