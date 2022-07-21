21 Июля 2022
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Белый медведь с застрявшей консервной банкой в пасти. (2022) | Фото: Светлана Радионова / t.me/radionovasg

Ветеринары, полетевшие спасать белого медведя в Диксоне, из-за непогоды застряли в Норильске

Операция по спасению молодого белого медведя в Диксоне сталкивается с новыми препятствиями. Накануне стало известно, что вытаскивать консервную банку из-под сгущенки из пасти животного едут ветеринары аж из Москвы.

Но пока им не удалось достичь удаленного арктического поселка на севере Красноярского края: из-за непогоды специалисты застряли в Норильске, передает Telegram-канал Mash. Ожидается, что они прибудут на место ЧП сегодня после 13 часов дня.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова выдала разрешение обездвижить медведя, чтобы помочь ему. После, как ожидается, ветеринары оставят животному 50 килограммов рыбы, чтобы исхудавший хищник мог прожить восстановительный период, когда не сможет охотиться.

О несчастном животном, ставшем жертвой цивилизации, сообщили местные жители: накануне медведь пришел в поселок.

Белый медведь с застрявшей консервной банкой в пасти.(2022)|Фото: Светлана Радионова / t.me/radionovasg

Теги: белый медведь, спасательная операция, диксон



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