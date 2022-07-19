19 Июля 2022
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2022) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Земли Минобороны в Чебаркуле перейдут в собственность города

Правительство Челябинской области подписала соглашение с Минобороны России, реализация которого позволит передать земли ведомства Чебаркулю, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Теперь люди смогут оформить права на земельные участки, а власти города смогут заняться объектами гражданской инфраструктуры.

По словам губернатора Алексея Текслера, власти приблизились к решению проблемы, из-за которой город не мог нормально развиваться несколько десятков лет. Подписанное соглашение позволит снять запрет на передачу земель в собственность города. Также проводится работа с Рослесхозом по землям лесного фонда, на которых также расположены жилые дома, санатории и базы отдыха.

Соглашение предусматривает реализацию ряда мероприятий как со стороны правительства Челябинской области, так и со стороны Минобороны, а также администрации Чебаркульского городского округа. Сейчас исключаемые из границ военного полигона территории на кадастровый учет. Они будут включены в границы города после утверждения генерального плана.

Теги: военный полигон, Чебаркуль, Минобороны, Алексей Текслер,



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