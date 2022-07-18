Сотрудники челябинского завода "Мечела" получили условные сроки за слив загрязненных стоков в реку Миасс

Трем сотрудникам Челябинского металлургического комбината (входит в группу "Мечел") вынесли приговор за слив загрязненных стоков в реку Миасс.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Металлургического районного суда, они признаны виновными по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ), им назначено два года лишения свободы условно. Гражданский иск на сумму более 258 млн оставлен без рассмотрения с правом обращения в гражданском порядке.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в январе 2018 года. Управлением Росприроднадзора была проведена выездная проверка выполнения ранее выданных предписаний в отношении ЧМК, в рамках которой был осуществлен отбор и анализ проб сточных вод ЧМК и природной воды реки Миасс в контрольных створах. В результате были зафиксированы превышения установленных нормативов по ряду загрязняющих веществ, в том числе значительные превышение по ртути.

В апреле 2020 года дело было передано в суд. По версии следствия, начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности, его заместитель и главный инженер ЧМК не приняли должных мер по устранению нарушений экологического законодательства. Размер вреда составил около 260 млн руб.

В 2020 году суд взыскал с ЧМК 47,6 млн руб. и 142,6 млн руб. за загрязнение реки Миасс.