10 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
река Миасс, набережная в Челябинске (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске суд взыскал с ЧМК 47,6 млн рублей за загрязнение реки Миасс

В Челябинске суд признал незаконной деятельность ЧМК по сбросу недостаточно очищенных сточных вод в реку Миасси взыскал с предприятия ущерб в размере 47,6 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росприроднадзора.

Нарушения были выявлены в 2016 году. Сброс производился через Баландинский выпуск с превышением установленных нормативов. Предприятию было выдано предписание с требованием устранить нарушения. Однако предписание так и не было исполнено в 2017-2019 гг.

Материалы были переданы в прокуратуру региона.

Добавим, что в производстве Металлургического районного суда Челябинска находится также уголовное дело по ч.2 ст. 247 УК РФ в отношении должностных лиц ПАО "ЧМК", допустивших загрязнение.

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В Челябинске суд взыскал с ЧМК 47,6 млн рублей за загрязнение реки Миасс

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Теги: ЧМК, Росприроднадзор, штраф, загрязнение реки Миасс, суд,



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