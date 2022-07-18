Санкции с России будут сняты только в случае заключения мира на условиях Киева - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает возможным снятие санкций с России только в случае заключения мира на Украине на условиях Киева.

"Ни одна из санкций не будет снята в случае продиктованного Россией мира. Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока она нуждается в помощи", — сказал Олаф Шольц в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он также заявил, что европейские страны были готовы к сохранению санкций в течение длительного времени. По мнению Шольца, в последнее время Евросоюз начал консолидироваться в отношении России.