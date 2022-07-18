18 Июля 2022
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Политика В России За рубежом Украина
Олаф Шольц (2022) | Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Санкции с России будут сняты только в случае заключения мира на условиях Киева - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает возможным снятие санкций с России только в случае заключения мира на Украине на условиях Киева.

"Ни одна из санкций не будет снята в случае продиктованного Россией мира. Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока она нуждается в помощи", — сказал Олаф Шольц в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он также заявил, что европейские страны были готовы к сохранению санкций в течение длительного времени. По мнению Шольца, в последнее время Евросоюз начал консолидироваться в отношении России.

Теги: санкции, олаф шольц, германия, евросоюз



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