Шойгу: Освобождены значительная часть ДНР и ЛНР по левому берегу Северского Донца

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об освобождении значительной части ДНР и ЛНР по левому берегу Северского Донца.

Под контролем ВС РФ - города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов, сказал Шойгу на селекторном совещании.

Среди наиболее крупных освобожденных населенных пунктов он назвал Студенок, Яровую, Кировск, Ямполь и Дробышево.

По словам Шойгу, жилые кварталы Северодонецка полностью освобождены от ВСУ. Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов. На сегодняшний день освобождено 97% территории ЛНР, добавил министр.