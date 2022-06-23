23 Июня 2022
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Политика В России За рубежом Украина
москва кремль (2013) | Фото: Накануне.ru

В Кремле оценили возможность упразднения границы России и Запорожья

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможном упразднении границы между РФ и Запорожской областью Украины.

"Речи об этом не идёт", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее стало известно, что грузовое железнодорожное сообщение между Крымом и Запорожской областью, прерванное восемь лет назад, возобновлено, в регион прибыл с зерном первый поезд из Мелитополя.

"Первый поезд из Мелитополя с зерном уже прибыл в Крым. Мы можем говорить о возобновлении грузового сообщения с Крымом. Железная дорога с северным Причерноморьем восстановлена", - сказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

По его словам, в перспективе товарооборот между регионами будет увеличиваться.

"Это первая ласточка. В Крыму много всего, что нужно освобожденным регионам Украины, а у них много того, что нужно Крыму", - подчеркнул Крючков.

Теги: Дмитрий Песков, граница, РФ, Запорожье



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