Советник главы Крыма: После удара ВСУ по буровым платформам спасти удалось не всех

В результате ударов ВСУ по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в Крыму, предположительно, есть жертвы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что огонь, вспыхнувший в результате украинского удара по буровой платформе "Черноморнефтегаза", напрямую подошел к скважине. По ее данным, поиск людей результатов не дал.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о том, что 94 человека эвакуировано. Также он подтвердил информацию по трем раненым и семи пропавшим без вести.