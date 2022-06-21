21 Июня 2022
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Общество Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Екатеринбурженка взыскала более 800 000 рублей за неиспользованный отпуск почившего супруга

Жительница Екатеринбурга подала иск к организации своего почившего супруга для выплаты компенсации. Еще при жизни мужчина так и не получил ни зарплаты за месяц, ни средства за неиспользованный отпуск за 17 лет работы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, супругу Галины еще при жизни так и не выплатили зарплату за сентябрь 2020 года в размере 30 тыс. 315 рублей, а также средства, накопленные за неиспользованный отпуск с октября 1998 года по декабрь 2005 и с января 2007 года по декабрь 2016. Таким образом общая сумма выплаты составила 811 тыс. 805 рублей. В ноябре 2020 года муж Галины скончался.

Екатеринбурженка подала в Кировский районный суд на ООО "Промэкспорт" с требованием выплатить всю сумму за указанные периоды, с чем суд полностью согласился. Не согласились только представители компании, которые обратились с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд, где просили отменить решение суда первой инстанции. В этот раз правосудие встало не на сторону Галины, полностью отменив ей какие-либо выплаты.

На этот раз очередь подавать жалобы перешла екатеринбурженке, которая обратилась уже в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции и кассационная инстанция решение Свердловского областного суда отменила, направив дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

В июне этого года Свердловский областной суд снова рассмотрел дело, указав на то, что ООО "Промэкспорт" не предоставило суду доказательств использования умершим работником отпусков в указанные периоды. При этом судебная коллегия пришла к выводу, что требуемая Галиной сумма представлена как средства к существованию и предназначены для обеспечения ее повседневных потребностей, а также членов ее семьи.

Таким образом, спустя почти два года, жительница Екатеринбурга получила положенные ей выплаты в полном объеме.

Теги: Екатеринбурга, отпуск, компенсация, суд



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