20 Июня 2022
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Спорт Свердловская область
ХК &quot;Автомобилист&quot; трибуны (2013) | Фото: Накануне.RU

"Автомобилист" расторг контракты с финскими хоккеистами

Екатеринбургский "Автомобилист" расторг контракты с нападающим Миро Аалтоненом и защитником Юрки Йокипаккой. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

Аалтонен сыграл в КХЛ 256 матчей и набрал 175 (69+106) очков. На счету Йокипакки – 258 игр в лиге и 113 (26+87) набранных очков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Автомобилист", финские хоккеисты Юрки Йокипакка, Миро Аалтонен и Юха Метсола обратились в клуб с просьбой о прекращении действия контрактов по инициативе самих игроков.

"Со всеми тремя хоккеистами достигнута договоренность, что в юрисдикции КХЛ права на игроков закрепляются за ХК "Автомобилист", - отметили в уральском клубе.

Напомним, недавно "Автомобилист" объявил о заключении нового контракта с 27-летним российским защитником Станиславом Гареевым.

Теги: Автомобилист, игроки, контракты, КХЛ



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