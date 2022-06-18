18 Июня 2022
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Фольксваген Груп Рус (2018) | Фото: ob-zor.ru

Некоторые иностранные автопроизводители готовы возобновить работу в Калужской области - губернатор

Некоторые иностранные автопроизводители готовы уже в ближайшее время возобновить работу в Калужской области – с ними сейчас идут переговоры, заявил губернатор региона Владислав Шапша. Он добавил, что приостановка их работы была связана в первую очередь с нарушением логистических цепочек.

"Я не буду называть компании, но некоторые (автопроизводители – прим. ред.) собираются в ближайшее время возобновить работу, другие понимают, что в этом году им это вряд ли удастся, но они предпринимают все усилия, чтобы как можно скорее начать работу", - цитирует губернатора РИА Новости.

Шапша отказался говорить о конкретных сроках восстановления работы, поскольку "это очень сложный и комплексный процесс".

В Калужской области три автомобильных завода — "Фольксваген Груп Рус", "ПСМА Рус" (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi) и "Вольво", отмечает "Коммерсант".

Ранее о желании иностранных автопроизводителей вернуться заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов – в регионе находится один из крупнейших в России заводов по сборке автомобилей.

Теги: производство, автопром, калуга



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