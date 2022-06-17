В Челябинске наказали местного жителя, который оскорбил одноклассников сына

Жителя Челябинска привлекли к административной ответственности за оскорбление одноклассников сына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В марте отец школьника вступил в конфликт с его одноклассниками. Одному мальчику мужчина направил личное сообщение в социальной сети, содержащее слова и выражения оскорбительного характера, второму позвонил по телефону и высказав, нецензурную брань.

По решению суда мужчине назначен штраф в размере 3 тыс. рублей за каждое правонарушение.