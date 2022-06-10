10 Июня 2022
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Политика В России За рубежом
Коллаж, Россия, США, белоголовый орлан, бурый медведь (2021) | Фото: Накануне.RU

Вашингтон предложил создать коалицию вводящих санкции против РФ стран

В США предложили создать коалицию стран, вводящих ограничительные меры против России на фоне проводимой спецоперации на Украине.

Инициатива принадлежит главе американского Минфина Джанет Йеллен. Она считает, что такие меры обеспечили бы "более масштабный эффект от рестрикций".

Администрация Джо Байдена уже заявляла о планах добиваться расширения перечня стран, вводящих санкции против Москвы из-за событий вокруг Украины.

США и ЕС понесут ошеломляющие потери от антироссийских санкций, так считает профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке.

Теги: США, санкции



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