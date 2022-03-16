Spiegel: Вашингтон подрывает доверие к доллару, замораживая резервы ЦБ РФ

Экономист Хенрик Мюллер в статье для немецкого журнала Spiegel предсказывает проблемы для доллара (а значит, и для США) из-за заморозки резервов ЦБ РФ.

Напомним, американские власти в качестве санкции заморозили валютные резервы ЦБ РФ примерно на $300 млрд. И то и дело звучат угрозы распорядиться этими деньгами по усмотрению Вашингтона, например, передать данные средства Украине.

Мюллер пишет, что центральные банки других стран могут воспринять это как полезный урок и… отказаться от доллара, доверие к которому серьезно подрывается.

"Замораживание средств российского Центробанка может поставить под угрозу доверие к доллару в качестве резервной валюты", - пишет издание.

Также доллар теряет преимущество в качестве торговой валюты: в первую очередь из-за желания Китая и ЕС самостоятельно вести дела и рассчитываться в собственных валютах, свое дело делает и рынок криптовалюты.

"Похоже, что Китай находится на пути к созданию собственного полушария. Если недоверие к доллару будет слишком велико, Пекин может разработать альтернативные способы оплаты. Ведь когда-то даже СССР удалось создать в своей сфере власти собственную квазивалюту для расчета поставок в рамках Совета экономической взаимопомощи", - вспоминает экономист.

"Финансирование всей экономики США зависит от статуса доллара. США имеют возможность управлять постоянным дефицитом текущего счета и бюджета – и это означает: структурно жить выше своих условий. Потому что половина мира готова одолжить деньги Америке по очень низким процентным ставкам. Эта страна, как жаловался в 60-х годах тогдашний министр финансов Франции Валери Жискар д'Эстен, пользуется "чрезвычайной привилегией". Различные кризисы и войны позже мало что изменили в этом. Но это не значит, что так будет вечно", - заключает Мюллер.