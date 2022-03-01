В Киеве взорвали аппаратную телевышки

Минобороны РФ несколькими ударами уничтожило аппаратную киевской телевышки. Ранее ведомство анонсировало удары высокоточного оружия по ретрансляционным узлам.

Минобороны РФ заявило, что для пресечения информационных атак против России будут нанесены удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве.

"Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", — обратилось военное ведомство к киевлянам.

Было нанесено два удара.

По некоторым данным, сама вышка не пострадала.