В Миассе после установки арт-объекта завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями

В Миассе возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками органов местного самоуправления после установки арт-объекта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что чиновники городской мэрии при установке арт-объекта не приняли конкурсное предложение об установке идентичного сооружения по значительно меньшей стоимости.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства дела и виновные должностные лица.

Напомним, в декабре в Челябинске на набережной установили арт-объект – "Три кита". Стоимость контракта составила 9,7 млн рублей, он был заключен с ООО "Городской дизайн". Однако жители не оценили новый арт-объект. По словам челябинского урбаниста Льва Владова, в городе установили "несколько килограмм металлолома по цене двухкомнатной квартиры". После этого глава Челябинска Наталья Котова поручила провести независимую экспертизу новых арт-объектов. Контрактом заинтересовалась прокуратура. В конце декабря администрация города приняла решение расторгнуть контракт на монтаж арт-объектов из-за низкого качества исполнения работ. Фигуры были демонтированы. В январе 2022 года главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов получил выговор из-за установки арт-объекта.