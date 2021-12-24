Мэрия Челябинска проведет независимую экспертизу новых арт-объектов на набережной Миасса после критики горожан

Глава Челябинска Наталья Котова поручила провести независимую экспертизу новых арт-объектов, установленных на набережной Миасса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

"Будет оцениваться соответствие материалов техническому заданию, а также проведена стоимостная экспертиза. По результатам будет приниматься решение о приемке и оплате данных конструкций", - рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

В декабре на набережной установили три кита. Стоимость контракта составила 9,7 млн рублей, он был заключен с ООО "Городской дизайн".

Однако жители не оценили новый арт-объект.

"Три конструкции из арматуры в виде баклажана ставят на многострадальной набережной. За них мэрия заплатила 9,7 млн рублей. Когда я вижу такие закупки, понимаю, что Челябинск очень богатый город. Многие европейские города не могут позволить себе покупать настолько дорогой одноразовый декор", - отметил челябинский урбанист Лев Владов.

По его словам, в городе установили "несколько килограмм металлолома по цене двухкомнатной квартиры".

"Исполнение объектов с ценой более трех миллионов рублей за каждую просто никуда не годится. Зеркальные "чешуйки" все вырезаны не по размерам окошек, привязаны на пластиковые стяжки! Каркас почему-то серый, хотя в тех задании ясно указан белый цвет. Постаменты позорные, из какой-то скользкой брякающей, плохо закрепленной фанеры. И они уже начинают разваливаться", - написали в группе "Изнанка Челябинска".