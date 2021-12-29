29 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
арт-объект, три кита (2021) | Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

Мэрия Челябинска расторгает контракт на установку арт-объектов на набережной Миасса за 9,7 млн рублей

В Челябинске демонтируют трех китов, установленных на набережной Миасса. Контракт на монтаж арт-объектов будет расторгнут по соглашению сторон из-за низкого качества исполнения работ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Фигуры демонтирует подрядчик в ближайшие дни. В администрации города подчеркнули, что оплата по контракту не производилась.

Напомним, в декабре на набережной установили арт-объект – "Три кита". Стоимость контракта составила 9,7 млн рублей, он был заключен с ООО "Городской дизайн". Однако жители не оценили новый арт-объект. По словам челябинского урбаниста Льва Владова, в городе установили "несколько килограмм металлолома по цене двухкомнатной квартиры". После этого глава Челябинска Наталья Котова поручила провести независимую экспертизу новых арт-объектов.

Контрактом на установку арт-объекта заинтересовалась прокуратура. Она проверяет соответствие цены контракта и качества выполненных работ.

Теги: три кита, арт-объект, экспертиза, контракт, прокуратура,



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