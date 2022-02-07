В Перми наказана организатор частного пансионата для престарелых "Добрые руки"

В Перми наказана владелица частного пансионата для престарелых "Добрые руки", сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, в июне – октябре 2020 г. бизнесмен организовала в нежилом административном здании, расположенном по улице Ласьвинская Перми, центр временного пребывания пожилых людей "Добрые руки". Там пожилые горожане получали платные услуги по социальному обслуживанию, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. Кроме того, в центре шла медицинская деятельность с грубым нарушением лицензионных требований.

Суд оштрафовал злоумышленницу на 250 тыс. руб. Приговор в силу не вступил.