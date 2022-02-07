В столице Канады объявлен режим ЧП

07 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Акция протеста дальнобойщиков против обязательной вакцинации и коронавирусных ограничений &quot;Конвой свободы&quot; (2022) | Фото: Carlos Osorio / Reuters

В столице Канады объявлен режим ЧП

В столице Канады, где уже более недели продолжается митинг дальнобойщиков, объявлено чрезвычайное положение.

"Объявление чрезвычайного положения отражает серьезную опасность и угрозу безопасности жителей, которые представляют собой продолжающиеся демонстрации", - заявил мэр Оттавы Джим Уотсон.

Согласно его заявлению, чрезвычайное положение даст городу "большую гибкость" в предоставлении основных услуг жителям и приобретении оборудования для служб экстренного реагирования.

Ранее власти канадской столицы признали, что не контролируют ситуацию в центре города, где протестующих собралось гораздо больше, чем полицейских.

Тем временем, демонстрации и перекрытие дорог грузовиками не ограничиваются одной Оттавой, а распространяются на всю страну.

В Торонто полицейские заблокировали все автомобильное движение в сторону Квинс-Парк-Серкл, однако разрешили протестующим проходить в центр города пешком. В результате там собрались как сторонники, так и противники дальнобойщиков. Грузовиками и тракторами по примеру Оттавы удалось перекрыть перекрёсток улиц Авеню-роуд и Блур-стрит.

На другом краю страны, в Ванкувере, сотни автомобилей въехали в центр, водители и пассажиры сигналили, размахивали канадскими флагами. Здесь также нашлись многочисленные сторонники "Конвоя свободы", вышедшие приветствовать колонну.

В Квебеке десятки грузовиков и тысячи протестующих собрались у законодательного собрания провинции, где некоторые демонстранты начали обниматься, заявив, что они не вакцинированы.

По оценкам полиции Эдмонтона, в акции протеста вокруг законодательного собрания Альберты приняли участие до двух тысяч автомобилей.

На погранпереходе в Куттсе демонстранты продолжают частично блокировать транспортное сообщение с Соединёнными Штатами, оставляя открытыми по одной полосе движения в каждом направлении.

Теги: Канада, дальнобойщики, протест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.02.2022 20:43 Мск Власти Оттавы больше не контролируют ситуацию с протестами дальнобойщиков
Ранее 06.02.2022 12:01 Мск В Канаде автомобиль въехал в толпу протестующих: четверо пострадали
Ранее 05.02.2022 10:15 Мск Движение "Конвой свободы" может остаться без финансовой поддержки
Ранее 02.02.2022 10:08 Мск В Оттаве задержали двух человек, участвовавших в акции протеста дальнобойщиков
Ранее 01.02.2022 08:36 Мск В Канаде обвинили Россию в организации протестов дальнобойщиков
Ранее 31.01.2022 09:02 Мск В Канаде водители грузовиков заблокировали в обе стороны трассу, соединяющую с США
Ранее 30.01.2022 08:28 Мск Джастин Трюдо перевезен из дома в безопасное место на фоне протеста "Конвоя свободы"


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3312

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети