В столице Канады объявлен режим ЧП

В столице Канады, где уже более недели продолжается митинг дальнобойщиков, объявлено чрезвычайное положение.

"Объявление чрезвычайного положения отражает серьезную опасность и угрозу безопасности жителей, которые представляют собой продолжающиеся демонстрации", - заявил мэр Оттавы Джим Уотсон.

Согласно его заявлению, чрезвычайное положение даст городу "большую гибкость" в предоставлении основных услуг жителям и приобретении оборудования для служб экстренного реагирования.

Ранее власти канадской столицы признали, что не контролируют ситуацию в центре города, где протестующих собралось гораздо больше, чем полицейских.

Тем временем, демонстрации и перекрытие дорог грузовиками не ограничиваются одной Оттавой, а распространяются на всю страну.

В Торонто полицейские заблокировали все автомобильное движение в сторону Квинс-Парк-Серкл, однако разрешили протестующим проходить в центр города пешком. В результате там собрались как сторонники, так и противники дальнобойщиков. Грузовиками и тракторами по примеру Оттавы удалось перекрыть перекрёсток улиц Авеню-роуд и Блур-стрит.

На другом краю страны, в Ванкувере, сотни автомобилей въехали в центр, водители и пассажиры сигналили, размахивали канадскими флагами. Здесь также нашлись многочисленные сторонники "Конвоя свободы", вышедшие приветствовать колонну.

В Квебеке десятки грузовиков и тысячи протестующих собрались у законодательного собрания провинции, где некоторые демонстранты начали обниматься, заявив, что они не вакцинированы.

По оценкам полиции Эдмонтона, в акции протеста вокруг законодательного собрания Альберты приняли участие до двух тысяч автомобилей.

На погранпереходе в Куттсе демонстранты продолжают частично блокировать транспортное сообщение с Соединёнными Штатами, оставляя открытыми по одной полосе движения в каждом направлении.